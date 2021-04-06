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تشكيل ليفربول وريال مدريد الرسمي.. صلاح يقود الريدز أمام الملكي في دوري أبطال أوروبا

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ليفربول وريال مديد الإسباني في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 6- 4- 2021، يخوض الريدز اللقاء المرتقب بقيادة محمد صلاح النجم المصري لاعب المنتخب الوطني.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي تشكيل فريقه، والذي جاء كالتالي:

أليسون بيكر في حراسة المرمى

ترينت- فيليس- كاباك- ربرتسون

فابينو- فينالدوم- كيتا

ماني- جوتا- صلاح

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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