أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ليفربول وريال مديد الإسباني في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 6- 4- 2021، يخوض الريدز اللقاء المرتقب بقيادة محمد صلاح النجم المصري لاعب المنتخب الوطني.

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول وريال مدريد الرسمي.. صلاح يقود الريدز أمام الملكي في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

محمد ايمن

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