شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول وريال مدريد الرسمي.. صلاح يقود الريدز أمام الملكي في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ليفربول وريال مديد الإسباني في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 6- 4- 2021، يخوض الريدز اللقاء المرتقب بقيادة محمد صلاح النجم المصري لاعب المنتخب الوطني.
وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي تشكيل فريقه، والذي جاء كالتالي:
أليسون بيكر في حراسة المرمى
ترينت- فيليس- كاباك- ربرتسون
فابينو- فينالدوم- كيتا
ماني- جوتا- صلاحfacebook
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