شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين : محمد صلاح سيرحل عن ليفربول إلى ريال مدريد لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر وليد صلاح الدين لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومدير الكرة بنادي زد مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص مستقبل محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بشأن محطته المقبلة في تجربته الاحترافية.

ويلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع نظيره ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء 6- 4 -2021 في جولة الذهاب بدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021

ويسعي ليفربول للفوز في المباراة مستغلا النقص العددي في صفوف نادي ريال مدريد.

وأكد وليد صلاح الدين في تصريحات لموقع «المصري اليوم» أن محمد صلاح لاعب ليفربول حقق كل أهدافه في الدوري الإنجليزي وكتب لنفسه ولبلده تاريخا مشرفا في الدوري الإنجليزي.

وقال: «آن الأوان ليرحل محمد صلاح عن ليفربول والدوري والانجليزي في الموسم المقبل بعدما حقق مع ناديه الحالي كل الألقاب سواء لنفسه أو للفريق».

وتوقع وليد صلاح الدين انتقال محمد صلاح لصفوف ريال مدريد الموسم المقبل باعتباره النادي الاقرب والانسب له والذي سيضمن فيه اللعب اساسيا والتألق وصناعة تاريخ شخصي جديد.

وتنطلق مباراة ليفربول وريال مدريد الإسباني في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء وتحديدا عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة .

وقال وليد صلاح الدين محمد صلاح إذا انتقل إلى ريال مدريد سيكون أول لاعب مصري يلعب لاحد القطبين الكبيرين في الدور الإسباني برشلونه وريال مدريد فضلا عن أن هذا سيكون إنجازا جديدا للاعب مصري فضلا عن ارتفاع طموحاته بالمنافسة مع ناديه الجديد على دوري الابطال والدوري الاسباني .

وشدد وليد صلاح الدين على أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الانجليزي قد يرحل عن الريدز وبالتالي فإن فرص بقاء محمد صلاح في الدوري الانجليزي قد تكون ضعيفة جدا وسيفكر جديا في الانتقال للريال مدريد باعتباره الافضل والانسب له لأنه سيضمن التألق وسط الكوكبة التي يضمها ريال مدريد فضلا عن وجود نقص في النادي الاسباني في مركز صلاح .

وقال اذا انضم صلاح لبرشلونة سيكون ايضا انجازا لكنني واثق من انضمامه لريال مدريد.

اقرا ايضا

المحمدي: أستون فيلا يقدم موسما كبيرا.. ونتائج البريميرليج غير متوقعة

وزير الرياضة يجمع محمود الخطيب ورئيس الزمالك معًا لأول مره