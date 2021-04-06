شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي وفد الاتحاد الدولي لمراجعة جميع الإجراءات الصحية في بطولة العالم للسلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء بعض الوفود لمراجعة كافة الإجراءات الصحية المتبعة والإجراءات اللازمة للمحافظة على جميع المشاركين في بطولة العالم للسلاح.

يأتي ذلك في إطار اجتماعاته المتواصلة مع اللجنة المنظمة ورؤساء الوفود المشاركة ببطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 أبريل الجاري، للوقوف على كافة الإجراءات الاحترازية والتنظيمية للبطولة.

حضر اللقاء وفد الاتحاد الدولي للسلاح، عبدالمنعم الحسيني رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد المصري للسلاح، مدحت البكري مدير البطولة، الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية العليا، الدكتور هشام مجدي والدكتور حسام حسن ممثلا وزارة الصحة المصرية، محمد الكردي مساعد الوزير والدكتور عبدالاول محمد معاون الوزير لشئون البطولة، ممدوح الشيشتاوي رئيس لجنة الإقامة والإعاشة بالبطولة.

وفي بداية اللقاء قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة لمنتخب الشباب لسلاح السيف بعد حصولهم على الميدالية الذهبية للفرق للمرة الأولى في تاريخ مصر ببطولات العالم للشباب والناشئين.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استمرار تطبيق الاجراءات الاحترازية الصحية الخاصة بالوفود والمنتخبات المشاركة بصرامة دون أي خلل فيها، مشيرًا إلى متابعته اليومية لمجمع الصالات بإستاد القاهرة والمستضيفة لمنافسات البطولة، وكذا فنادق الإقامة وجميع تفاصيل العملية التنظيمية للاطمئنان على جميع المشاركين من مختلف دول العالم.

أضاف وزير الشباب والرياضة أن التنسيق مستمر على مدار الساعة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والسكان وجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية لتذليل كافة العقبات التي تواجه المشاركين واللجان المنظمة.



وأعرب «صبحي» عن تقديره للمنظومة الطبية المصرية وجميع أعضاء الأطقم الطبية من خلال التنسيق والتواصل المستمر مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعتها الحثيثة للتأمين الطبي للبطولة، والحرص على تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، وفقا للخطة الطبية التي تم وضعها بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة.

وثمن الدكتور اشرف صبحي الدور الذي تقوم به اللجان القائمة على التنظيم ومدى تفانيهم وحسهم الوطنى، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة للوفود والمنتخبات المشاركة.



وفي ختام الاجتماع، أشاد روؤساء الوفود المشاركة بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها سواء بأماكن إقامة الوفود، وداخل صالات الألعاب، وكذلك التجهيزات الطبية والخدمات المقدمة للمشاركين في البطولة،، مقدمة الشكرللحكومة المصرية على حسن التنظيم، وحفاوة الاستقبال وسرعة الاستجابة لجميع المتطلبات لكافة الوفود في ظل ظروف صعبة واستثنائية وتخوف العالم من جائحة كورونا.



يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا، ويستضيف مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولة كافة منافسات وفعاليات البطولة وذلك على الأربع صالات 1، 2، 3، 4 باستاد القاهرة الدولى .

وتضم قائمة الدول المشاركة في بطولة العالم للسلاح: الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردي وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإيستونيادو فنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وأيسلندا وأيرلندا وإسرائيل وجامايكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وجزيرة أيسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواى وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفنزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.