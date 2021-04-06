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الزمالك ينعى منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنعى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز، منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، ووالد شريف منير حسن عضو مجلس إدارة الزمالك السابق تحت السن.

وكان الراحل ضابطا بالقوات المسلحة ونموذجا للإخلاص والتفاني بالعمل داخل القلعة البيضاء، حيث سبق له أن تولى العديد من المناصب بالنادي، منها الإشراف على إدارتى العلاقات العامة والتسويق كما عمل مديرًا للكرة بفريق الكرة، وشغل عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك.

وتتقدم إدارة النادي بخالص العزاء لأسرة الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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