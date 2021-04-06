شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يوجه رسالة عن الرياضة المصرية بعد تكريمه من وزير الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاحتفالية التي نظمها اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، بمناسبة اليوم العالمي للرياضة، بمركز شباب الجزيرة.

قال وزير الشباب والرياضة إن للرياضة القدرة على تغيير مفاهيم العالم، فهي حق أصيل وأداة قوية لتقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة والسلام والتضامن والاحترام، وضرورة التجمع لمشاركة السُبل الإبداعية لتحسين الصحة العامة والرفاه بالرياضة وبالنشاط البدني حتى في منازلنا.

وأعرب صبحي عن سعادته بتخصيص يوم للاحتفال بالرياضة تقديرًا للدور الذي تقوم به الرياضة في التقريب بين الشعوب، مقدمًا الشكر للرياضيين ورؤساء الاتحادات في هذه المناسبة التي تخص الرياضة والرياضيين في كل دول العالم.

ومن جانبه، أكد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي أن للرياضة دورًا كبيرًا في نشر قيم السلام بين الشعوب والنهوض بالمجتمعات وتعزيز قيم التسامح.

وتضمنت الاحتفالية مسيرة تحت شعار «عيش الرياضة – كن رياضيا»، بمشاركة طلاب المدارس والجامعات ومراكز الشباب، كما تضمنت الاحتفالية إقامة مباراة استعراضية لأبطال المشروع القومي للإسكواش، تحت قيادة أمير وجيه، بالإضافة إلى الأنشطة الترويحية ومشاهدة اللعبة الجديدة التي ابتكرها الدكتور طه جمال «الرمية المرتدة».

واختتمت الاحتفالية داخل الملعب الخماسي باستعراض لأبطال المشروع القومي للتايكوندو، وكذلك متابعة مباراة كرة القدم الخماسية بين لاعبي أكاديمية «ستارز أوف إيجيبت»، وعرض رياضي لطلبة كلية تربية رياضية بنين بالهرم، وطالبات كلية التربية الرياضية للبنات في الجزيرة، ومباراة كرة قدم استعراضية شارك فيها نخبة من نجوم كرة القدم المصرية القدامى.

وتم تكريم نخبة من الرموز الرياضة، وهم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وعبدالعزيز الشافعي رئيس جهاز الرياضة الأسبق، والإذاعي القدير فهمي عمر، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية، والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، والنائبة الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة الأوليمبية البارالمبية، والإعلامية نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية السابق، وذلك في الملعب الزجاجي للإسكواش داخل المركز.