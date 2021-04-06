شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب جديد من كاف لنادي بيراميدز قبل مواجهة الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد كام مباراة الفريق أمام الرجاء المغربي في الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية.

وستقام المباراة يوم الأحد المقبل في التاسعة مساء على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي حل بيراميدز وصيفا في نسختها الأخيرة .

ويقود اللقاء طاقم تحكيم أنجولي بقيادة الحكم هيليدر مارتينيز، ويعاونه سانشيز أوليفيرا المساعد الأول، ودا سيلفا جوليو المساعد الثاني، وجواو مواندا الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الجيبوتي محمد مؤمن علي، والمنسق العام من غانا مارك أدو، والمنسق الأمني روفين ليبيريا من مدغشقر، بينما يراقب تطبيق إجراءات فيروس كورونا الدكتور محمد سلطان من مصر.