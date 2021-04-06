شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفسخ إمام عاشور عقده مع الزمالك بسبب مخالفة القرار للفيفا ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من الخوف والقلق داخل نادي الزمالك وتحديداً على مستوى الفريق الكروي الأول بعد قرار الجهاز الفني بنادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني بمعاقبة إمام عاشور لاعب نادي الزمالك .

وعاقب نادي الزمالك لاعبه إمام عاشور بالإيقاف وعقوبة مالية مغلظة واجباره على التدريب مع فريق الشباب بقطاع الناشئين بنادي الزمالك بعدما اعترض بطريقة غير لائقة على الجهاز الفني واللاعبين في غرفة خلع الملابس بعد مباراة الزمالك والمولودية في الجولة قبل الأخيرة لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

وفاز الزمالك على المولودية بهدفين نظيفين أحرزهما يوسف أوباما وشيكابالا وأنعشا آمال فريقهما في التأهل بالبطولة الأفريقية حال فوز الزمالك على تونجيث بطل السنغال بشرط تعثر المولودية امام الترجي التونسي في الجولة الأخيرة المقررة السبت المقبل.

وتخشى إدارة الزمالك والجهاز الفني من تفاقم أزمة إمام عاشور ودخولها في منعطف خطير حال اعتراض اللاعب على العقوبة وتصعيده للأمر، حيث إن قرار الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني وأسامة نبيه المدرب العام يعد مخالفا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا التي تحظر على الأندية إيقاف اللاعبين عن ممارسة كرة القدم.

وتمنح لوائح وقوانين الفيفا إمام عاشور الحق في فسخ عقده وعدم الالتزام بعقوبة الجهاز الفني بالتدريب مع الناشئين والشباب بنادي الزمالك حيث إن فيفا يمنح إمام عاشور الحق في فسخ عقده في حال معاقبته من جانب النادي أو الجهاز الفني بالإيقاف وحرمانه من اللعب مع الفريق الأول .

ووفقا لمصدر مقرب من إمام عاشور لاعب الزمالك فإن اللاعب لا يفكر في التصعيد ضد النادي حاليا واستقر على منح الإدارة والجهاز الفني فرصة لمراجعة أنفسهم في هذا القرار وإعادته للتدريب مع الفريق الأول بنادي الزمالك .

وتنص لوائح وقوانين العقوبات بالفيفا على أن أنه في حال رغبة النادي أو الجهاز الفني بمعاقبة أي لاعب أن تتم معاقبته ماليا وأن يواصل تدريباته مع الفريق الأول تحت إشراف أحد أعضاء الجهاز الفني لفريقه وتمنع مثل هذه القرارات التي اتخذها الجهاز الفني بنادي الزمالك ضد إمام عاشور من التدريب مع الناشئين وفريق الشباب وحرمانه من التواجد والتدريب مع فريقه.

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