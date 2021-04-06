شكرا لقرائتكم خبر عن «الليجا» تشتعل بعد سقوط أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعل الصراع على لقب الليجا، فى المراحل الأخيرة من السباق، بعد فوز إشبيلية على المتصدر أتلتيكو مدريد، بهدف نظيف، ليتقلص الفارق بين الفريق المدريدى والبرسا لأدنى درجة.

ورفعت هزيمة أبناء المدرب دييجو سيميونى حرارة المنافسة، ولا يزال الأتلتى فى الصدارة لكنه يبتعد بفارق 3 نقاط فقط عن ريال مدريد، ونقطة وحيدة عن برشلونة.

ورغم أن إشبيلية لا يزال بعيدًا عن المنافسة حيث تفصله 8 نقاط، إلا أنه عزز موقعه فى المركز الرابع المؤهل لدورى الأبطال.

ويشهد السبت المقبل، مواجهة خاصة بين صاحبى المركزين الثانى والثالث؛ برشلونة وريال مدريد، فى كلاسيكو حاسم بملعب ألفريدو دى ستيفانو، بينما يزور أتلتيكو مدريد، مدينة إشبيلية لمواجهة ريال بيتيس بملعب بينيتو فيامارين.

وتألق يان أوبلاك فى الذود عن مرماه، حين تصدى فى ملعب رامون سانشيز بيثخوان لركلة جزاء من لوكاس أوكامبوس فى الدقيقة الثامنة، رغم أنه عجز عن التعامل مع الركلة التى جاء منها الهدف، والتى نفذها ماركوس أكونيا.

أما لقاء قادش وفالنسيا فقد شابه التوتر بسبب إهانة عنصرية من خوان كالا إلى موكتار دياكابى.

ورغم توقف المباراة بعض الوقت بسبب انسحاب لاعبى فالنسيا، احتجاجًا على الواقعة، استكمل اللقاء الذى تقدم فيه كالا أولا لقادش، قبل أن يرد كيفن جاميرو بهدف التعادل لفالنسيا، إلا أن ماركوس ماورو خطف هدف الفوز لقادش فى الوقت القاتل (88).

بالمثل، تمسك بيتيس بموقعه الأوروبى رغم التعادل مع إلتشى، رغم أنه بادر بالتقدم عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح بورخا إجليسياس، لكن إلتشى رد وأدرك التعادل عبر بيرى ميا.

بينما تعقد وضع ألافيس أكثر بخسارة جديدة على ملعبه منديثوروا، على يد سيلتا فيجو الذى يمر بفترة جيدة، حيث جاءت ثلاثية الفريق عبر نوليتو وإياجو أسباس وسانتى مينا، بينما اكتفى ألافيس بالهدف الذى حمل توقيع فلوريان ليجين قبل 4 دقائق من نهاية اللقاء.