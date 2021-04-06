شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا» يشن هجومًا لاذعًا على «يويفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإسبانى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتى الإنجليزى، أن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم يقتل اللاعبين ببطء، بسبب الطبيعة القاسية للجدول الزمنى للمباريات، خاصة هذا الموسم الذى تم خلاله ضغط المباريات بشكل كبير، بسبب تعطيل جائحة كورونا فترة كبيرة من الموسم الماضى.

فى عام حافل بالمباريات الدولية والأوروبية للأندية، يتجه مانشستر سيتى بقيادة جوارديولا نحو التنافس على 4 بطولات، وهى الدورى الإنجليزى الممتاز ودورى أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزى وكأس الرابطة.

وبسبب دكة بدلاء السيتى القوية يتمتع جوارديولا برفاهية تناوب اللاعبين للمباريات فى كل تلك المسابقات وعدم إضعاف فريقه كثيرًا، وهو ما ظهر من خلال تواجد أمثال رحيم سترلينج، برناردو سيلفا، جواو كانسيلو، إيلكاى جوندوجان، وجون ستونز على مقاعد البدلاء فى الفوز مساء السبت 2-0 على ليستر سيتى بالبريميرليج.

لكن جوارديولا يقول إنه لا خيار أمامه سوى تبديل لاعبيه، وقال فى تصريحات نشرتها صحيفة «ميرور»: «الاتحاد الأوروبى لكرة القدم وفيفا يقتلان اللاعبين، وهذا كثير للغاية، لم يكن لدينا أسبوع عطلة واحد منذ أن بدأنا، إنهم بشر وليسوا آلات».

وأضاف: «السبب فى تغيير التشكيل كل مباراة بستة أو سبعة لاعبين هو أن الجميع يتمتعون بلياقة بدنية جيدة، ولأننا نملك فريقًا رائعًا، ولن أسمح لهم باللعب مضغوطين، بعضهم يريد اللعب كل يوم، لكن من المستحيل التنافس فى جميع المسابقات».

وتابع: «فى هذا العام بدون جمهور، مع أقصر منافسة على الإطلاق، بدأنا الموسم فى وقت متأخر وسننهى فى وقت مبكر، لذا إذا لم تقم بالتناوب لا يمكنك الفوز بجميع المسابقات، لا يمكنك أن تكون هنا فى الوضع الذى نحن عليه الآن».

كان جوارديولا ينتقد بشكل خاص فترة التوقف الدولى الأخيرة، حيث لعب العديد من لاعبيه فى ثلاث مباريات فى فترة تزيد قليلاً على أسبوع مع منتخبات بلدانهم.

وأشار: «بعضهم لعب ثلاث مباريات 90 دقيقة و90 دقيقة و90 دقيقة ويسافرون، بالطبع يمكن أن يرغبوا فى اللعب لأن لديهم عقلية لا تصدق للتواجد هناك طوال الوقت واللعب».

واختتم: «لذلك لا يمكن لأى لاعب أن يلعب طوال الوقت جسديًا أو عقليًا، ويكون جاهزًا كل يوم للمنافسة، مستحيل».