الاتحاد الألماني يتمسك بمدربه يواخيم لوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم الهزيمة الكارثية أمام منتخب مقدونيا الشمالية1 / 2 في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه لا يفكر في الاستغناء عن يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الأول قبل الموعد المنتظر لرحيله عن المنصب. وقال فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني في تصريحات نشرتها صحيفة (بيلد) الألمانية عبر موقعها على الإنترنت أمس «المباراة المخيبة للأمال أمام مقدونيا الشمالية لن تغير جدولنا الزمني».



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