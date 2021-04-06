الآسيوي يوقف لاعبا 4 أعوام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيقاف البرازيلي أفيلينو كويليو جاكسون لاعب فريق تشيانجراي يونايتد التايلاندي، عن المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم، بما في ذلك جميع البطولات المحلية والدولية والودية والرسمية، لمدة أربعة أعوام. وأوضح الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت أمس أن القرار جاء بعد مخالفة اللاعب المادة 6 من لائحة مكافحة المنشطات 2019 في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



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