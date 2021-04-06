جراحة ناجحة في الركبة للبرازيلي كوتينيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى لاعب نادي برشلونة ، البرازيلي فيليبي كوتينيو جراحة ناجحة في غضروف الركبة اليسرى تحت إشراف الطاقم الطبي لناديه، وذلك بحسب ما أعلنه النادي الإسباني. وأوضح برشلونة عبر موقعه الرسمي أمس أن كوتينيو لن يكون جاهزا للمشاركة مع الفريق حتى يكمل عملية تعافيه.



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