شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة النصر تهدي درع دوري الطائرة إلى حمدان بن راشد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى لاعبو نادي النصر، درع الدوري العام للكرة الطائرة رجال، إلى روح المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، بعدما تُوج «العميد» بطلاً للمسابقة، بفوزه على مضيفه بني ياس 2/3، في مواجهة الإياب في نهائي البطولة.

وكان العميد حسم لقاء الذهاب على ملعبه بنفس النتيجة ليتوج باللقب بجدارة واستحقاق بعد مباراة استثنائية شهدت قمة الإثارة وقمة الحماس من لاعبي الفريقين.

وبالعودة إلى مشوار الفريق في المسابقة كان الأزرق النصراوي نجح في الحصول على المركز الثاني في الترتيب النهائي للدوري العام في ختام الدورين الأول والثاني من المسابقة، ليتأهل إلى دورة «البلاي أوف»، ويلتقي شباب الأهلي في الدور نصف النهائي، ويتأهل على حسابه إلى الدور النهائي بعد مباراة فاصلة رغم تميز الخصم واكتمال صفوفه، ليتأهل إلى الدور النهائي مع بني ياس، ويفوز على السماوي ذهاباً وإياباً، وينجح في التتويج باللقب بعد مباراة حماسية كانت من أقوى المباريات في تاريخ المسابقات المحلية لكرة الطائرة.

وأهدى عبدالرازق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، الفوز المستحق ببطولة دوري الطائرة إلى روح المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وقال: «كنا نحب أن يكون الشيخ حمدان بن راشد رحمه الله بيننا في هذه الأيام لنقدم له الكأس هدية على دعمه الكبير ورعايته بشكل خاص لألعاب الصالة وكافة الألعاب الشهيدة».

وأضاف الهاشمي: «دخل الفريق الأدوار النهائية في المسابقة وكان مصراً على تحقيق الفوز بدرع الدوري الغائب عن النادي منذ الموسم 2012 / 2013 لإهدائه إلى قائد المسيرة النصراوية رحمه الله، كان الفريق مصراً على الوفاء بالوعد وتحقيق الفوز بالمسابقة وإهداء الدرع إلى روحه الطاهرة».

وحرص الهاشمي على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، وإلى نائبه أحمد خوري، لحجم الدعم والمتابعة والاهتمام الكبير لكل الألعاب.

كما وجه الشكر الجزيل إلى جميع أعضاء الفريق الأول للكرة الطائرة في النادي بطل الدوري، وإلى القائمين عليه للجهود الكبيرة التي بذلت خلال العامين الماضيين التي ساهمت في تألق الفريق ووصوله إلى منصات التتويج بتميز وجدارة.

وأكد مروان سنكل نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية سعادته الكبيرة بفوز فريق الكرة الطائرة بلقب الدوري لهذا الموسم، مشيراً إلى أن الفريق استحق الفوز لكونه الأفضل حالياً بفضل ما يمتلكه من مجموعة مميزة من اللاعبين الجيدين وجهاز فني وإداري على أعلى مستوى.

وقال سنكل إن ألعاب النادي تعيش حالياً مرحلة جني ثمار بعد سنوات من البناء امتدت لأكثر من 5 سنوات سابقة تخللها كثير من العمل وبناء قاعدة عريضة من لاعبي المراحل السنية.

وأكد منصور رحمة الفلاسي عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية المشرف العام على الكرة الطائرة سعادته الكبيرة بإنجاز الفوز بدرع بطولة الدوري العام لهذا الموسم، الذي جاء عن جدارة واستحقاق، مؤكداً جدارة الفريق وتحديه للخمس سنوات المقبلة.

وقال الفلاسي: «الفوز لم يأت من فراغ بل وراءه جهد عامين من العمل والتحضير من أجل الوصول إلى منصة التتويج التي تحققت على حساب فريق كبير بحجم فريق بني ياس».

وأهدى أحمد محمد الجناحي المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية، المشرف السابق على لعبة الكرة الطائرة بقلعة العميد لقب الفوز بدرع الدوري العام إلى الغائب الحاضر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لدعمه الكبير لكل الألعاب في النادي، وقال: «الفوز بدرع دوري الطائرة الذي طال انتظاره يعتبر أقل شيء نقدمه إلى روحه الغالية، تقديراً لعطائه ولدعمه الكبير.

وكان علي إبراهيم مشرف فريق الطائرة ومساعد المدير الفني من أكثر الناس سعادة بإنجاز الفريق، وقال: «انتظرنا لسنوات هذا اليوم الذي احتل فيه فريق رجال طائرة النصر مكانهم الطبيعي على رأس هرم الكرة الطائرة على مستوى الدولة».

وقال علي ثاني، مدير الفريق الأول للكرة الطائرة: «الفوز غال ومستحق وجاء بجدارة وعلى حساب فريق كبير بحجم نادي بني ياس، وعلى حساب فرق أخرى قوية مثل فريق شباب الأهلي صاحب المركز الثالث في المسابقة، وفريق حتا الرابع، وباقي فرق المسابقة، نمتلك الآن فريقاً جيداً ومميزاً، معظم عناصره من اللاعبين المواطنين من أبناء النادي بجانب اللاعبين الأجانب».