شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد ألعاب القوى يعلن برنامج الانتخابات والاقتراع 31 أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أعلن اتحاد ألعاب القوى البرنامج الزمني لإجراء انتخابات تشكيل مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2020 - 2021، بناء على قرار الجمعية العمومية الذي اتخذته في اجتماعها العادي الذي عقد، الأحد.

وستكون تفاصيل البرنامج كالتالي: تشكيل لجنة الإعداد للانتخابات يوم 27 من مايو/ أيار المقبل، وفتح باب الترشح وتسليم الاستمارات يوم 3 يونيو/ حزيران المقبل، على أن يتم تقديم استمارات المرشحين وغلق باب الترشح يوم 17 يونيو/ حزيران، وإصدار قائمة المرشحين المعتمدة يوم 30 / يونيو، وفتح باب الاعتراض والطعون يوم الأول من يوليو/ تموز، ويغلق في 13 يوليو، ويتم إصدار قرارات الطعون في 20 يوليو، وإصدار القائمة النهائية للمرشحين في 21 يوليو.

وحدد البرنامج موعد انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية يوم 31 أغسطس/ آب المقبل 2021، ويتم فتح باب الطعون على نتائج الانتخابات يوم 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، ويغلق باب الطعون على النتائج يوم 3 سبتمبر، وإصدار قرارات الطعون يوم 7 سبتمبر، لتعلن عقب ذلك، وفي ضوئها، النتائج النهائية، وحدد البرنامج الزمني ساعات العمل بالتواريخ المذكورة يومياً من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الثانية عشرة ظهراً.

صرح بذلك صالح محمد حسن الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، مؤكداً أن الاتحاد قام بوضع البرنامج تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية الذي اتخذته في اجتماعها العادي الذي عقد، الأحد، عبر تطبيق «زووم».