شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً في قائمة البنك الأهلى استعدادا لمواجهة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي على اختيار 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة وادي دجلة غدا الاربعاء ، في إفتتاح مباريات الفريق بالدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضمت قائمة اللاعبين المختارين كلا من : محمود الزنفلي وأحمد السعدني وعاصم صلاح ومحمد دبش ومحمد كوفي واحمد ياسين ومحمد مصطفي ميدو وأسامه إبراهيم ومعروف يوسف وحسام الصانع وإستيريلا ومحمد فتحي وكريم بامبو ومحمد حامد ومحمد عصام وموسي دياوارا ومحمود قاعود ومحمد فخري وأمير مدحت ومحمد المثناني وأحمد شرويده وأحمد علي .

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة منافسه وادي دجلة علي ستاد السلام غد الأربعاء في السابعة مساءً بافتتاح مباريات فريق البنك الأهلي في الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز.