شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يُعالج أخطاء الدفاع والهجوم قبل مواجهة الرجاء على الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الأرجنتينى أروابا بارينا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على تحديد الأخطاء التى ارتكبها لاعبيه فى مواجهة الرجاء المغربى، بالمباراة التى جمعتهما مساء الأحد الماضى، على ملعب محمد الخامس، فى كازبلانكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وانتهت بفوز الرجاء بهدفين دون رد، لتصبح تلك الهزيمة الأولى للفريق السماوى فى مشواره بالكونفدرالية بالموسم الحالى.

وقام أروابارينا بمشاهدة تسجيل مباراة فريقه أمام الرجاء، لتحديد الأخطاء التى وقع فيها خط الدفاع والهجوم، من أجل العمل على معالجتها قبل المباراة المقبلة المقرر لها في التاسعة مساء الأحد، على ستاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي حل بيراميدز وصيفا في نسختها الأخيرة.

ويعقد المدير الفنى لبيراميدز العديد من المحاضرات مع لاعبي فريقه لعرض بعض الأخطاء التى وقعوا فيها، وكذلك الوقوف على نقاط القوة والضعف بالفريق المغربى قبل اللقاء المقبل، لتعويض الخسارة.

ويقود اللقاء طاقم تحكيم أنجولي بقيادة الحكم هيليدر مارتينيز، ويعاونه سانشيز أوليفيرا المساعد الأول، ودا سيلفا جوليو المساعد الثاني، وجواو مواندا الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الجيبوتي محمد مؤمن علي، والمنسق العام من غانا مارك أدو، والمنسق الأمني روفين ليبيريا من مدغشقر، بينما يراقب تطبيق إجراءات فيروس كورونا الدكتور محمد سلطان من مصر.