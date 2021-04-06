شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفض تدخل نجوم الزمالك للعفو عن إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، تدخل بعض النجوم الكبار بالفريق فى مقدمتهم محمود عبد الرزاق شيكابالا من أجل العفو عن إمام عاشور، وإعادته لتدريبات الفريق.

وتمسك كارتيرون بمعاقبة اللاعب، بخوض تدريباته مع فريق الناشئين، لما بدر منه فى مواجهة مولودية الجزائر الأخيرة بدورى أبطال أفريقيا والتى أقيمت يوم السبت الماضى، فى الجزائر وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد، حيث رفض إمام عاشور القيام بعمليات الإحماء لنزوله فى الشوط الثانى من المباراة، وتحدث مع المدير الفنى بطريقة غير لائقة عقب اللقاء.

وحاول عدد من نجوم الزمالك الكبار بالفريق التدخل لتقريب وجهات النظر بين المدرب واللاعب، والعمل على العفو عنه وعودته للتدريب مع فريق الزمالك الأول، إلا إن كارتيرون تمسك بتطبيق عقوبته رافضًا كافة سبل العفو فى الوقت الحالى.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره تونجيث السنغالي يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.