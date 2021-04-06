شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب لسلاح الشيش يودع منافسات الفردي ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ودع منتخب مصر للشباب منافسات الفردي لسلاح الشيش في يومها الأول ضمن بطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلي 11 ابريل 2021، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.
وشارك شباب مصر بأربع لاعبين في منافسات سلاح الشيش وهم عبد الرحمن أسامة، يحيى ماضي، أحمد هنداوي، ويوسف فودة.
ودع يوسف فودة المنافسات من دور ال 64 بعد خسارته من الأوكراني أوليه كوكوروفيتس بنتيجة 15-10، كما ودع أحمد هنداوي المنافسات في نفس الدور بعد خسارته من لاعب كوريا الجنوبية جونجسيك كيم بنتيجة 15-10، وودع عبد الرحمن أسامة المنافسات في نفس الدور بعد خسارته من البرازيلي لورينزو ميون بنتيجة 15-6.
وأيضا ودع يحيى ماضي منافسات دور ال128 بعد خسارته من الروماني أليكساندرو بيرفا بنتيجة 15-11.
وانتهت أمس منافسات سلاح السيف بتحقيق نصر إنجازا تاريخي كل في منافسات الفرق للشباب ، حيث استطاع منتخب تحقيق الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد التغلب على الدب الروسي في نهائي البطولة بنتيجة 45- 38 وهي الميدالية الأولى في تاريخ مصر.
أما في المنافسات فردي سلاح السيف إستطاع البطل المصري أدهم معتز تحقيق الميدالية البرونزية.
وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.
يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.