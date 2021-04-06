شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب لسلاح الشيش يودع منافسات الفردي ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع منتخب مصر للشباب منافسات الفردي لسلاح الشيش في يومها الأول ضمن بطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلي 11 ابريل 2021، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وشارك شباب مصر بأربع لاعبين في منافسات سلاح الشيش وهم عبد الرحمن أسامة، يحيى ماضي، أحمد هنداوي، ويوسف فودة.

ودع يوسف فودة المنافسات من دور ال 64 بعد خسارته من الأوكراني أوليه كوكوروفيتس بنتيجة 15-10، كما ودع أحمد هنداوي المنافسات في نفس الدور بعد خسارته من لاعب كوريا الجنوبية جونجسيك كيم بنتيجة 15-10، وودع عبد الرحمن أسامة المنافسات في نفس الدور بعد خسارته من البرازيلي لورينزو ميون بنتيجة 15-6.

وأيضا ودع يحيى ماضي منافسات دور ال128 بعد خسارته من الروماني أليكساندرو بيرفا بنتيجة 15-11.

وانتهت أمس منافسات سلاح السيف بتحقيق نصر إنجازا تاريخي كل في منافسات الفرق للشباب ، حيث استطاع منتخب تحقيق الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد التغلب على الدب الروسي في نهائي البطولة بنتيجة 45- 38 وهي الميدالية الأولى في تاريخ مصر.

أما في المنافسات فردي سلاح السيف إستطاع البطل المصري أدهم معتز تحقيق الميدالية البرونزية.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.