شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان بهدف +90 يهزم إنبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق أسوان في تحقيق الفوز على نظيره انبي بهدف نظيف أحرزه محمود شبانة في الدقيقة 94 بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد أسوان الرياضى ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الشوط الأول جاء أقل من المتوسط حيث لم يشهد اي هجمة خطيرة للفريقين، فيما ألغي حكم المباراة هدف للفريق البترولي بداعى التسلل .

شهد الشوط الأول تغيير محمود جاد حارس فريق انبي بسبب الإصابة وشارك بدلاً منه الحارس البديل عبد العزيز البلعوطى، واستمر الحال في الشوط الثاني ولكن في الدقيقة الاخيرة نجح محمود شبانة لاعب اسوان في استغلال كرة عرضية من زميله عمرو الحلواني ليحرز هدفاً قاتلاً في الدقيقة الاخيرة من المباراة .

وبهذه النتيجة يحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 21 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما تراجع إنبى إلى المركز التاسع بعد ما تجمد رصيده بـ 24 نقطة بعدما لعب 16 نقطة فاز في 6 مواجهات وتعادل في مثلهم وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

وضم تشكيل انبي

حراسة المرمى: محمود جاد

وفى خط الدفاع كل من : على فوزى وكريم فؤاد وابراهيم يحيى ورامى صبرى.

وفى خط وسط الفريق البترولى كل من كريم طارق و مصطفى كشك وجون أوكويي إيبوكا ومحمد مرسي.

وفى مركز راس الحربة : دينوبيتر جودي

وجاء تشكيل أسوان للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: أحمد صافي، محمود شبانة، محمد جابر ميدو، عمرو الحلواني

خط الوسط: سولومون منساه، هيثم الفيل، عبد العزيز موسى

خط الهجوم: محمد جمال تريكة، أحمد صغيري، محمد أسامة