شكرا لقرائتكم خبر عن بنك saib و بريزنتيشن يبحثان سبل التعاون في الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في اطار التعاون المثمر بين المؤسستين الكبيرتين وبحث سبل التطوير الرياضي ، قام ظهر اليوم الاستاذ طارق الخولي رئيس مجلس ادارة بنك saib و أفضل نجيب نائب العضو المنتدب لبنك saib ،بزيارة الاستاذ منتصر النبراوي رئيس مجلس ادارة شركة بريزنتيشن من أجل بحث سبل التعاون المثمر والجاد بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

وتبادل الثنائي الحديث عن التعاون في المجال الرياضي بين المؤسستين الكبار ،خلال الفترة المقبلة خاصة أن بنك saib أحد الرعاة الكبار والداعم للأندية والمنتخبات الوطنية، كما أكد الاستاذ طارق الخولي الدور البارز لشركة بريزنتيشن في المجال الرياضي وبحث تطوير الرياضة في الفترة المقبلة بما يواكب أحدث الدول الكبري.

كما أبدي الطرفان استعدادهما للعمل والتطوير الجاد في اي ملفات تطرأ وافكار جديدة تواكب التطور الهائل الذي تشهده الدولة المصرية في العديد من المجالات .