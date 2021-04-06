شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات "العزل" تهدد استقدام طاقم مميز لقمة الزمالك والأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اتحاد الكرة أزمة في استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلي المقرر لها 18 إبريل الجاري ، بسبب إجراءات العزل المتبعة في العديد من الدول الأوربية الكبيرة بسبب إجراءات كورونا ، وبالتالي سيخاطب اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة العديد من الدول الأوروبية و الأسيوية لتعيين حكام أجانب تحسبا لرفض العديد من الدول الأوروبية إرسال حكامها بسبب كورونا و إجراءات العزل المتبعة في العديد من الدول.

كشف مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أنه سيتم تحمل تكاليف استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك و الأهلي يوم 18 إبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري ، خاصة أنه هناك قرار مسبق من مجلس الوزراء بتعيين حكام أجانب لمباراة القمة وتحمل اتحاد الكرة تكاليف استقدام هذا الطاقم ، ويدرس مسئولو اتحاد الكرة تغيير هذا البند في الفترة المقبلة وتحمل الناديين الأهلي و الزمالك تكاليف الحكام الأجانب في المباراة التي تجمعهما.

تدرس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، جديا تعيين حكم مصرى لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والمقرر لها يوم 18 ابريل الجارى على ستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى بسبب ظروف فيروس كورونا وإجراءات العزل الصحى المتبعة حاليا والحجر الصحى فى معظم دول أوروبا.

وكشف مصدر باللجنة التى تدير الجبلاية أن رئيس اللجنة الثلاثية يفكر لإسناد مباراة القمة لحكم مصرى ويتواصل حاليا مع ناديى الأهلى والزمالك لتعيين حكم مصرى، كما رفض رئيس اللجنة إرسال أى خطابات للأتحادات الأوروبية لإستقدام حكام أجانب انتظارا لموقف القطبين.