شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى منير حسن عضو مجلس الإدارة الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، منير حسن عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء الأسبق ووالد شريف منير حسن عضو مجلس إدارة الزمالك السابق تحت السن .

وكان الراحل منير حسن ضابطا بالقوات المسلحة ونموذجا للإخلاص والتفاني بالعمل داخل القلعة البيضاء حيث سبق له وتولى العديد من المناصب بالنادي منها الإشراف على إدارتى العلاقات العامة والتسويق كما عمل مديرًا للكرة بفريق الكرة وشغل عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك.

وتتقدم إدارة النادي بخالص العزاء لأسرة الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فى سياق أخر، يستضيف فريق الزمالك نظيره تونجيث السنغالي يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.