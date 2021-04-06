شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يجتمع مع طبيب الأهلي لمعرفة تطور حالة المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الجهاز الطبي، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق امس.

وحرص موسيماني على الحديث مع الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، وطارق عبد العزيز أخصائي التأهيل؛ للتعرف على مستجدات البرنامج التأهيلي للاعبين المصابين.

وأدى الأهلي مرانه عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد الاهلي we السلام ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

المعروف أن الأهلي حسم تأهله رسميا إلى دور الثمانية بدوري ابطال إفريقيا بعد تعادله الأخير مع المريخ بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات في البطولة.

وتحدث الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن مستجدات إصابة حمدي فتحي، لاعب الفريق الذي اجرى جراحة مؤخرا في الكوع.

وقال أبو عبلة إن حمدي فتحي سوف يخضع لفحص طبي اليوم تحت إشراف الطبيب الذي اجرى له الجراحة للتعرف على آخر مستجدات الإصابة ومدى الالتئام في موضع الجراحة.

وأوضح طبيب الأهلي أنه بناء على نتيجة الفحص الطبي يتحدد بداية تنفيذ اللاعب لمرحلة جديدة في برنامجه العلاجي التأهيلي.

وكان الجهاز الطبي للفريق قد أعلن في وقت سابق غياب حمدي فتحي عن المشاركة لفترة تصل إلى شهرين منذ خضوعه لجراحة قبل سفر الفريق إلى السودان.

وطلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون تقريراً عن الفرق الثلاثة المُرشحة لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وصعد الأهلي لربع نهائي البطولة في المركز الثاني للمجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني المُتصدر بـ13 نقطة.

ويلعب الاهلي مع سيمبا الجمعة المقبل بإستاد القاهرة في ختام دور المجموعات وهي المباراة التى ستكون "تحصيل حاصل" بعدما صعد الفريقين لربع نهائي .

ويرغب موسيماني في الإستعداد الجيد لهذه المواجهة المرتقبة في ربع نهائي نهائي البطولة الافريقية الذى سيلعب فيه الأهلي مع الترجي أو صن داونز و الوداد المغربي.