اخبار الرياضه

صلاح أساسياً.. ريال مدريد وليفربول.. تعرف على التشكيل

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الإسباني وليفربول الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي .

ويتواجد الدولي المصري، محمد صلاح، في التشكيل الأساسي لنادي .

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي: أليسون بيكر - أندي روبيرتسون، أوزان كاباك، ناثانيل فيليبس، ألكسندر أرنولد - فابينو، جورجينو فينالدوم، نابي كيتا - ساديو ماني، محمد صلاح، دييجو جوتا.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي: كورتوا - فيرلاند ميندي، ناتشو، ​إيدير ميليتاو​، لوكاس فاسكيز - كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش - ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا