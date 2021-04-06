صلاح أساسياً.. ريال مدريد وليفربول.. تعرف على التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد الدولي المصري، محمد صلاح، في التشكيل الأساسي لنادي ليفربول.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي: أليسون بيكر - أندي روبيرتسون، أوزان كاباك، ناثانيل فيليبس، ألكسندر أرنولد - فابينو، جورجينو فينالدوم، نابي كيتا - ساديو ماني، محمد صلاح، دييجو جوتا.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي: كورتوا - فيرلاند ميندي، ناتشو، ​إيدير ميليتاو​، لوكاس فاسكيز - كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش - ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.