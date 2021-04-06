مجموعة الزمالك.. الترجي يفكر في إراحة 3 أساسيين أمام المولودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن الترجي التونسي يفكر في إراحة ثلاثة لاعبين في مواجهة مولودية الجزائر بختام منافسات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بعد ضمان التأهل إلى ربع نهائي المسابقة.

ووفقا لصحيفة "فوت 24" التونسية، فإن تركيز الترجي منصب على مواجهة مولودية الجزائر التي سيسعى خلالها الفريق إلى تأمين صدارة المجموعة لتفادي ملاقاة أحد المرشحين للقب في ربع النهائي.

وأضافت الصحيفة أنه بالتوازي مع التفكير في صدارة ترتيب المجموعة، يواجه معين الشعباني، المدير الفني للترجي، بعض الإشكاليات المتعلقة بإمكانية خسارة بعض اللاعبين في الدور القادم للإيقاف.

وأشارت إلى أن الإنذار الثاني يهدد ثلاثة لاعبين، وهم الظهير الأيمن حمدي النقاز وثنائي وسط الملعب غيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان، ليفكر في إراحتهم أمام المولودية خوفا من تعرضهم للإيقاف.

وكشفت الصحيفة أن الترجي سيفقد خدمات محمد علي اليعقوبي في مواجهة مولودية الجزائر يوم السبت المقبل، حيث اتضح أن الإنذار الذي رُفع في وجهه أمام توينجيت السنغالي هو الثاني في رصيده.

يُذكر أن الزمالك الذي يحتل المركز الثالث خلف الترجي ومولودية الجزائر يحتاج للفوز في المباراة المقبلة أمام توينجيت، بالإضافة لخسارة مولودية الجزائر أمام الترجي، لضمان التأهل لربع نهائي دوري الأبطال.