"ما تاريخه؟".. فاروق جعفر يرد عبر "الخليج 365" على ميدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق على ما ذكره أحمد حسام ميدو، المهاجم الأسبق للفريق، بشأن عدم اهتمام جعفر بدعم القلعة البيضاء.

وكان ميدو قال في تصريحات عبر تطبيق "كلوب هاوس: "فاروق جعفر قال لي (من قال لك إننا نسعى لمصلحة نادي الزمالك؟)".

وقال جعفر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "فوجئت بما ذكره ميدو، أظن أنه لم يكن في وعيه، حديثه عار تمامًا من الصحة، فهو كاذب ولم يحدث بيني وبينه أي شيء".

وأضاف: "قابلته في مناسبة وحيدة خلال آخر ثلاث سنوات، وكانت منذ شهر ونصف الشهر، حين لعب فريق الأشبال لنادي الزمالك في نادي زد".

وتابع: "وقتها طالبته بعدم الهجوم أو التطاول في حق خالد الغندور، وقلت له إنه قائدك، كما اتصلت بخالد الغندور من أجل إنهاء الخلاف بينهما".

وأوضح: "أريد أن أعرف ما صفة ميدو أو تاريخه مع الزمالك، نعطيه أكبر من حقه ولا يقارن أبدًا بمحمد صلاح، ميدو لف العالم كله ولعب في كل بلد شهرين".

وشدد: "ماذا يعرف ميدو عن الزمالك حتى يطلب مني مساندته، لعب كم عام لنادي الزمالك؟ غادر الزمالك وهو يبلغ من العمر 14 عامًا قبل أن يعود ليلعب لمدة عام ويعتزل".

وأكد: "لا يوجد خلاف بيني وبين ميدو، فهو ليس في سني حتى يحدث خلاف، وليس صديقي فهو يعيش حياة أخرى".

وأتم جعفر تصريحاته قائلا: "هل نسى ميدو ما فعله مع حسن شحاتة؟، لن أقبل أن تحدث مثل هذه الأمور معي، فأنا لست مثل أحمد فتحي أو خالد الغندور، ولن أقبل أي تجاوز في حقي".