الزمالك طرفًا| مصدر يكشف لـ"الخليج 365" سبب نقل مباراة الأهلي وسيمبا إلى السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن النادي الأهلي عن طريق مدير الكرة سيد عبدالحفيظ نقل مواجهته الختامية في دوري أبطال أفريقيا إلى ملعب الأهلي We السلام بدلاً من ستاد القاهرة الدولي.

ويحل سيمبا بطل المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا ضيفًا على الأهلي المتأهل وصيفًا للمجموعة يوم الجمعة المُقبل، حيث يأمل بطل أفريقيا في تحسين عدد نقاطه والاستعداد إلى ربع النهائي.

وأشار مصدر لـ"الخليج 365" إلى أن تأهل الأهلي بالفعل إلى دور الثمانية وعدم أهمية مواجهته أمام سيمبا كان سببًا رئيسيًا في نقلها إلى ملعب الأهلي We السلام بدلاً من ستاد القاهرة.

ويشهد ستاد القاهرة المران الختامي لفريقي الزمالك وتوينجيث السنغالي، حيث يأمل الأبيض في التقدم من خانة ثالث مجموعته إلى الوصافة للتأهل في الجولة الأخيرة، وهو ما دفع الأحمر لقبول نقل مباراته إلى ملعبه بالسلام.