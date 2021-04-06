طبيب الأهلي: موعد تأهيل حمدي فتحي متوقف على اختبار طبي جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي، أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق سيخضع لفحص طبي اليوم، الثلاثاء، لتحديد موعد بداية برنامجه التأهيلي.

وأشار أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن الفحص الطبي سيكون للتعرف على آخر مستجدات إصابة فتحي ومدى إلتئام موضع الجراحة.

وقال طبيب الأهلي: "فتحي سيخضع لفحص طبي اليوم تحت إشراف الطبيب الذي أجرى له الجراحة لتحديد آخر مستجدات الإصابة ومدى الإلتئام في موضع الجراحة".

وأكمل: "بناء على الفحص الطبي ونتيجته سيتحدد موعد بداية تنفيذ اللاعب لمرحلة جديدة في برنامجه العلاجي التأهيلي".

وكان حمدي فتحي قد تعرض لإصابة خلال مباراة منتخب مصر ضد كينيا مما أدى لخضوعه لعملية جراحة في الكوع.