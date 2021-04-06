سموحة يتعثر أمام غزل المحلة بتعادل مثير في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اقتنص فريق غزل المحلة تعادًلا صعباً، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 1-1، أمام نظيره سموحة، في إطار منافسات الجولة الـ 18 بدوري we المصري.

وسجل فريق سموحة الهدف الأول في الدقيقة 41 عن طريق رجب نبيل، قبل أن يتمكن فتحي مبروك من إدراك التعادل في الدقيقة 82 لغزل المحلة من ركلة الجزاء.

وبتلك النتيجة، رفع سموحة رصيده إلى 24 في المركز السابع بالتساوي مع سيراميكا وإنبي في عدد النقاط، بينما وصل فريق غزل المحلة لـ 23 نقطة في المركز العاشر.

ويعد هذا هو التعادل رقم 12 لفريق سموحة هذا الموسم في الدوري، حيث كان قد تعادل بنفس النتيجة في الأسبوع الأول للدوري أمام غزل المحلة.

ولعب سموحة بتشكيل مكون من:

"الهاني سليمان، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، محمود البدري، محمود معاذ، أحمد حمص، محمد كناريا، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر، عبد الكبير الوادي، حسام حسن".

وعلى الجانب الأخر جاء تشكيل غزل المحلة على النحو التالي:

"عمرو شعبان، يحيى حامد، أحمد عيد، محمد فتح الله، فتحي مبروك، أحمد الندري، بسام ماهر، خالد رسلان، هشام بلحة، أحمد الشيخ، إسلام فؤاد".

ملخص المباراة

وفي الدقيقة12، جاءت أول كرة خطيرة لفريق سموحة، بعد تمريرة ثنائية أمام منطقة الجزاء ليسددها اللاعب في النهاية في العارصة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه رجب نبيل لاعب سموحة في الدقيقة 15.

وتوغل اللاعب خالد رسلان في الدقيقة 16 لداخل منطقة جزاء سموحة لكنه سدد الكرة في النهاية بجوار القائمة الأيسر.

وكاد أحمد عبد القادر أن يسجل الهدف الأول لسموحة في الدقيقة 29، بعد مهارة مراوغة داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة لتصطدم بأقدام الدفاع وتخرج لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 41، أحرز فريق سموحة هدف التقدم عن طريق رجب نبيل، مستغلا كرة عرضية حولها برأسه في شباك حارس مرمى غزل المحلة.

وقرر المدرب أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اخراج أحمد عبد القادر ورجب نبيل في الدقيقة68 ودخول اللاعب بدلا منهما كل محمود عزت ومحمود عبد الحليم.

واحتسب حكم اللقاء محمود البنا ركلة جزاء لصالح فريق غزل المحلة في الدقيقة 81، بعدما قام اللاعب محمد عبد المنعم بعرقلة فتحي مبروك داخل منطقة الجزاء، ليتقدم اللاعب فتحي مبروك لتسديد الكرة ويسجل على يسار الحارس معلنا عن هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 82.