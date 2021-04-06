تشكيلة ليفربول اليوم أمام ريال مدريد | 6 غيابات وقرار بتثبيت الدفاع

تعرف على تشكيلة ليفربول اليوم أمام ريال مدريد، في المباراة المقرر لها على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، في إطار مباريات اليوم الثلاثاء بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

اتفقت معظم الصحف الإنجليزية على أن المدير الفني لنادي ليفربول “يورجن كلوب” سيقوم بتثبيت رباعي خط الدفاع الذين شاركوا في مباراة يوم السبت الماضي أمام آرسنال في الجولة 30 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وتواجد الرباعي “ألكسندر آرنولد وناثانيل فيليبس وكاباك وروبرتسون” في تشكيلة ليفربول الأساسية أمام آرسنال، واستطاعوا عزل المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت مارتن أوديجارد وأوباميانج.

وحرص يورجن كلوب على سحب كل من روبرتسون وكاباك في الدقيقتين 61 و84 أثناء مباراة آرسنال في الدوري الانجليزي، من أجل توفير جهدهما لمباراة القمة أمام ريال مدريد، وللاطمئنان على مستوى الثنائي البديل “ريس ويليامز وفينالدوم”.

وكان ليفربول قد تمكن من هزيمة آرسنال على ملعب الإمارات بثلاثة أهداف دون رد، سجل منها اللاعب البديل “ديوجو جوتا” الهدفين الأول والثالث، بينما تكفل النجم المصري محمد صلاح بتسجيل الهدف الثاني.

ولن يقوم يورجن كلوب بتغييرات ملحوظة على تشكيلة ليفربول الأساسية، لكنه ينوي إجلاس الإنجليزي المخضرم جيمس ميلنر على الدكة من أجل إشراك فينالدوم بدلاً منه.

ويغيب عن صفوف ليفربول 6 لاعبين للإصابة، هم “جو جوميز وجوردان هندرسون وكيليهير وجويل ماتيب وديفوك أوريجي وفيرجيل فان دايك”.

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تشكيلة ليفربول اليوم أمام ريال مدريد « المتوقعة »

أليسون بيكر

أندرو روبرتسون – كاباك – ناثانيل فيليبس – ألكسندر آرنولد

فينالدوم – فابينيو – تياجو ألكانتارا

ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح