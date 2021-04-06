تشكيلة ريال مدريد اليوم أمام ليفربول | أربع غيابات والعودة لخطة 4-3-3

تعرف على تشكيلة ريال مدريد اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021، التي قد تبدأ مباراة ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش.

سيواصل زين الدين زيدان الاعتماد على حارس المرمى البلجيكي “تيبو كورتوا” الذي يُقدم مستوى رائع منذ الموسم الماضي على كافة الأصعدة.

لكن الصحف الإسبانية ليست واثقة بعد إذا ما كان فينسيوس جونيور سيشارك كأساسي أم لا.

الأكيد الآن هو أن المدرب الفرنسي قرر استبعاد فاران بعد تأكد اصابته بفيروس كورونا، كما أنه ينوي العودة للعب بخطة 4-3-3 بدلاً من خطة 3-4-3 التي ظهر بها فريقه في مباراة بداية هذا الأسبوع في الدوري الإسباني أمام إيبار، وانتهت بفوز سهل للملكي بهدفين لأسينسيو وبنزيمة من صناعة كاسيميرو وفينسيوس جونيور.

ولعب ريال مدريد ضد إيبار بكل من فيرلان ميندي وناتشو فيرنانديز وإيدير ميليتاو كثلاثي متأخر في خط الدفاع ومن أمامهم مارسيلو ولوكاس فاسكيز كأجنحة دفاعية، بحيث تتحول الخطة إلى 5-4-1 عند فقدان الكرة.

ولا تتوقع الصحف الإسبانية أن يبدأ زيدان بنفس الشكل الذي لعب به ضد إيبار، نظرًا إلى ضرورة العودة لخطة 4-3-3 بهدف التعامل بقوة مع سرعات ساديو ماني ومحمد صلاح كما ينبغي.

وتشير التوقعات إلى تواجد “ميندي وناتشو وميليتاو وفاسكيز” في الخط الخلفي ومن أمامهم كاسيميرو وتوني كروس ومودريتش كمحاور في خط الوسط.

ويغيب عن صفوف ريال مدريد كل من المدافع الفرنيي فاران والظهير الإسباني داني كاربخال، بالاضافة إلى المصاب دائمًا “إيدين هازارد” والمدافع المخضرم “سيرخيو راموس”.

إليكم تشكيلة ريال مدريد اليوم « المتوقعة »

تيبو كورتوا

فيرلان ميندي – ناتشو فيرنانديز – إيدير ميليتاو – لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش – كارلوس كاسيميرو – توني كروس

فينسيوس جونيور – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو

: موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري الابطال والقنوات الناقلة