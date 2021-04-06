الامارات | قرارات مهمة لاتحاد كرة القدم الإماراتي في اجتماعه اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات مهمة لاتحاد كرة القدم الإماراتي في اجتماعه اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم بالدور الذي لعبه فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في تطوير قطاع الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص من خلال مبادراته وتوجيهاته المختلفة التي أسهمت في تبوأ الكرة الإماراتية المكانة المرموقة على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية إلى جانب دعم العناصر الوطنية في مختلف المجالات .

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم الذي عُقد اليوم في مقر الاتحاد بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي وبحضور الأعضاء .

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد يوم 16 مايو المقبل موعداً للمباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي 2020-2021 والتي ستجمع فريقي شباب الأهلي والنصر .

كما تم اعتماد تشكيل لجنة الحكام برئاسة سالم علي الشامسي عضو مجلس الإدارة (رئيساً) ومحمد عمر الشمري (نائباً) والأعضاء حمد المزروعي، عبدالله كرم، يعقوب الحمادي، حمد بن حنيفة وفاطمة العامري ، وإبراهيم لعماش ( مستشاراً ) .

واطلع المجلس على مشاريع لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية من خلال تقرير شامل قدمه يوسف السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة، وشرح من المدربين الإسبانيين اللذين تم تعيينهما مؤخراً للإشراف على المنتخبين الأولمبي والشباب والبرامج التي سيتم البدء فيها قريباً لمنتخبات المراحل العمرية، كما تم الاطلاع على برنامج تحضيرات المنتخب الوطني للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي تستضيفها الدولة في يونيو المقبل والتوجيه حول توفير كل احتياجات المنتخب لضمان تحقيق النتائج الإيجابية.

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