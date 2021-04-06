شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجمع محمود الخطيب ورئيس الزمالك معًا لأول مره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمستشار عماد عبد العزيز حلمي، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، في الاحتفالية التي نظمها اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، بمناسبة اليوم العالمي للرياضة، بمركز شباب الجزيرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتخصيص يوم للاحتفال بالرياضة تقديراً للدور الذي تقوم به الرياضة في التقريب بين الشعوب، كما أعرب عن سعادته بمشاركة قطبا الكرة المصرية في تلك الاحتفالية لتقوية الروابط والعلاقات بين الناديين في صورة تعكس تلاحم النسيج الرياضي المصري.

تضمنت الاحتفالية مسيرة تحت شعار "عيش الرياضة – كن رياضيا "، بمشاركة طلاب المدارس والجامعات ومراكز الشباب، كما تضمنت الاحتفالية إقامة مباراة استعراضية لأبطال المشروع القومي للاسكواش ، تحت قيادة امير وجيه ، بالإضافة الي الانشطة الترويحية ومشاهدة اللعبة الجديدة التي ابتكرها الدكتور طه جمال " الرمية المرتدة "، واختتمت الاحتفالية داخل الملعب الخماسي باستعراض لأبطال المشروع القومي للتايكوندو ، وعرض رياضي لطلبة كليه تربية رياضية بنين بالهرم ، وطالبات كليه التربية الرياضية للبنات في الجزيرة ، ومباراة كرة قدم استعراضية شارك فيها نخبة من نجوم كرة القدم المصرية القدامى .

وتم تكريم نخبة من الرموز الرياضة وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمستشار عماد عبد العزيز حلمي، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، ولفيف الرياضيين.