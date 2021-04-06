شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد لويز يغيب عن أرسنال 4 أسابيع للإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير صحفية بريطانية أن البرازيلى ديفيد لويز، مدافع فريق أرسنال الإنجليزى، سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع وذلك بسبب الإصابة، حيث خضع اللاعب لعملية جراحية فى الركبة يوم الأحد الماضى، وغاب عن مواجهة ليفربول السبت فى الدورى الإنجليزى.

وأكدت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، أن ديفيد لويز خضع لجراحة فى الركبة ويحتاج 4 أسابيع على الأقل للعودة، وقد يغيب حتى نهاية الموسم.

وأضافت الصحيفة أن الإسبانى أرتيتا، المدير الفنى لأرسنال، يأمل فى استعادة اللاعب البرازيلى خلال الفترة الأهم من الموسم، وسط المنافسة بالدورى الأوروبى، من أجل المشاركة فى دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يذكر أن أرسنال يحتل المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 42 نقطة، ويواجه صعوبة كبيرة فى احتلال المركز الرابع المؤهل للأبطال الموسم المقبل.

ويستعد أرسنال لخوض مباراة سلافيا براجا التشيكى، المقرر لها غدا الخميس، ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة الدورى الأوروبى.