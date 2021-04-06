شكرا لقرائتكم خبر عن 19 نقطة تفصل إنتر ميلان عن لقب الدورى الإيطالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسير فريق إنتر ميلان بخطى ثابتة نحو لقب الدورى الإيطالى، بعد تحقيق الفوز التاسع على التوالى مساء السبت الماضى، على بولونيا بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الكالتشيو، على ملعب «جوزيبى مياتزا». ورفع فريق إنتر ميلان رصيده إلى النقطة 68 فى صدارة جدول ترتيب الدورى الإيطالى، وبفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه ميلان الذى يحتل الوصافة برصيد 60 نقطة.

ويخوض إنتر ميلان مباراة مؤجلة من الجولة الـ 28 بمسابقة الكالتشيو، أمام ساسولو على ملعب «جوزيبى مياتزا».

ويعتلى إنتر ميلان قمة الدورى الإيطالى برصيد 68 نقطة، فيما يأتى ميلان من بعده برصيد 60 نقطة ثم أتالانتا بـ 58 نقطة ويوفنتوس ونابولى بـ 56 نقطة.

وبات إنتر ميلان مطالباً بحصد 19 نقطة، إذا أراد التتويج بلقب الدورى الإيطالى هذا الموسم، حيث يصل للنقطة 87، بما يعادل 6 انتصارات وتعادل وحيد من أجل احتضان اللقب التاسع عشر فى تاريخه.

وكان آخر لقب توج به إنتر ميلان بالدورى الإيطالى موسم 2010، وكان اللقب الـ 18 فى تاريخ النيراتزورى.