شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يكشف موعد رحيله عن ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الإسبانى سيرجيو راموس، قائد نادى ريال مدريد، على ملف رحيله عن صفوف النادى، خاصة فى ظل عدم تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى حتى الآن قائلا: «أرى مغادرة ريال مدريد بعيدة جدًا، وعندما أتخذ القرار سيكون قرارًا شخصيًا جدًا».

وقال راموس خلال فيلم وثائقى: «أفكر حاليًا فى دورى الأبطال الخامس، وبطولة كأس العالم، وسأغادر عندما يحين الوقت، الفكرة أن تكون جزءًا من تاريخ أفضل نادٍ فى العالم».

وعن موعد اتخاذ قرار الاعتزال قال قائد ريال مدريد: «أعتقد أن جسدى سيحملنى جيدًا لأننى أعتنى بنفسى، أنا حقًا أريد أن أتنافس وأن أفوز، وأعتقد أنه سيأتى يوم تكون فيه زوجتى وأولادى حاسمين للغاية فى اتخاذ القرار».

وتابع قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا: «أنا لاعب يعتمد كثيرًا على لياقته البدنية، ولا أريد أن أعتزل بسبب قلة السرعة أو اللياقة البدنية، لهذا السبب أنا أتدرب بقوة».

وأشاد راموس بالبرازيلى رونالدينيو، لاعب برشلونة وميلان السابق، مؤكدًا أنه كان واحدًا من المعجبين باللاعب، قائلا: «لقد كنت دائمًا من أشد المعجبين بسحر رونالدينيو، لقد كان لاعبًا مختلفًا، ستمر سنوات ولن نرى لاعبًا بهذا السحر والاختلاف والتفوق مرة أخرى، كان من المستحيل عمليًا المواجهة الفردية ضده».

وأضاف راموس عن حياة اللاعب المحترف: «العلاج مع الفيزيائيين، التدرب فى صالة الألعاب الرياضية، التدريب بالكرة فى الملعب، الجلسات فى المسبح والماء البارد، الراحة والتعافى فى غرفة الضغط العالى، روتين يحسب له اللاعب ما بين 8 و18 ساعة فى اليوم».

وكشف مدافع نادى ريال مدريد عن انتقاله إلى صفوف فريقه الحالى من إشبيلية عام 2005 فى الصفقة التى تكلفت 27 مليون يورو. وتابع: «توقيعى لريال مدريد كان صفقة انتقال متفقًا عليها بين الأندية، كان اتفاق بين فلورنتينو بيريز وخوسيه ماريا الرئيسين، لم يكن أبدًا دفعًا للشرط الجزائى كما يتحدثون فى الخارج».

وتابع سيرجو: «لن أسامح أبدًا على الألم الذى عانى منه أجدادى ووالداى، الذين لا يستطيعون أن يخطوا فى ملعب إشبيلية اليوم».

وأضاف عن السنوات المقبلة فى الملاعب: «لقد اكتسبت الحق فى اتخاذ أى قرار أريده، أستطيع فى السنوات القادمة أن أؤدى على أعلى مستوى، إذا لم يكن كذلك سأبقى فى المنزل».

وواصل راموس: «أنا ابن إشبيلية، وسأظل حتى الموت، ويمكننى القول أيضًا بأحرف كبيرة وبفم كبير إننى قائد ريال مدريد والمنتخب الإسبانى».

ونُشرت تقارير الفيلم الوثائقى لسيرجيو راموس للمرة الأولى من صحيفة «ماركا» بعد أن شُوهد مدافع ريال مدريد وهو يسجل بعض اللقطات تليفزيونيًا استغلالًا لغيابه عن مباراة العودة ضد أياكس على البرنابيو، والتى انتهت بفوز تاريخى للفريق الهولندى برباعية مقابل هدف فى بداية شهر مارس الماضى.