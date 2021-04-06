شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يفتح النار على نجوم توتنهام بعد التعادل مع نيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب جوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام، عن غضبه من خروج مباراة فريقه ضد نيوكاسل يونايتد بالتعادل بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعت الفريقين، الأحد الماضى، على ملعب «سانت جيمس بارك» ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدورى الإنجليزى.

وقال جوزيه مورينيو فى تصريحات بعد المباراة: «إنها ليست نقطة جيدة، لقد جئنا بهدف الفوز لذا لست سعيدًا بنقطة».

وأضاف مورينيو: «لا أريد التعمق فى تحليلى، ما أريد قوله يجب أن يكون فقط فى غرفة الملابس».

وانتقد جوزيه مورينيو أداء اللاعبين قائلاً: «رأيت أشياء على أرض الملعب من حيث المظهر والرؤية والتوازن تخص اللاعبين الكبار، ولم أرَ ذلك فى كل مركز».

وعن غياب أورييه وتوبى ألدرفيريلد؟: «لقد كانوا لائقين لكنهم حضروا التدريبات بالأمس فقط، ولم يجروا اختبارات فيروس كورونا فى الوقت المناسب، كما خسرنا مباريات معهم رغم ذلك».

وشدد مورينيو فى حديثه عما إذا كان فريقه بحاجة إلى مزيد من العمل فى المستقبل: «لا أعتقد ذلك، نحن نعمل بشكل جيد، ونعمل بجد، ولكن هناك أخطاء ربما لا ينبغى حتى أن أسميها أخطاء لأنها مرتبطة بالصفات التى يتمتع بها اللاعبون».

واستطرد مدرب توتنهام فى الحديث: "هذا هارى قام بعمله وكان هناك بعض المستويات الإيجابية الأخرى" .

ورفع توتنهام رصيده للنقطة 49 فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى، وبفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز السادس، فيما وصل رصيد نيوكاسل يونايتد إلى النقطة 29 فى المركز الـ17.