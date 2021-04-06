شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصبح محمد صلاح خامس لاعب مصري يزور مرمى ريـال مدريد؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق ليفربول الانجليزي ، مساء اليوم الثلاثاء ، ضيفاً على نظيره ريال مدريد الإسباني ، في قمة مرتقبة بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في نسختها الجارية.

وتعلق جماهير «الريدز» أحلاماً عريضةً على نجمها المصري محمد صلاح، في غزو الشباك المدريدية وقيادة الفريق للفوز وتخطي عقبة العملاق الاسباني.

ولم يسبق لمحمد صلاح التسجيل في شباك ريال مدريد خلال 3 مباريات سابقة خاضها أمام «الميرنجي»، بواقع 2 منهم بقميص روما وواحدة خلال مشواره الحاري مع ليفربول في مباراة شهيرة على لقب دوري الأبطال، لم يُكمل أحداثها بسبب الاصابة العنيفة التي تعرض لها من قبل راموس.

وبإمكان محمد صلاح الانضمام لقائمة النجوم المصريين الذين استطاعوا هز شباك ريال مدريد الاسباني على مر التاريخ، والبالغ عددهم 4.

باكورة أهداف المصريين في شباك الريال كانت في عام 1961 خلال أول زيارة لبطل إسبانيا لمصر، حيث نجح اللاعب محمد موسى من تسجيل هدف الزمالك الوحيد في خسارته أمام الاسباني الملكي برباعية خلال مباراة ودية.

إبراهيم حسن، أحد أفضل من شغلوا مركز الظهير الأيمن في الكرة المصرية، كان حاضراً بهدف شهير في مرمى ريال مدريد خلال فترة احترافه بنيوشاتل السويسري عام 1991 خلال مواجهة الفريقين بكأس الاتحاد الأوروبي، والطريف أن «هيما» عاد في مباراة الاياب للتسجيل من جديد ولكن هذه المرة في شباكه.

أحمد حسام ميدو، شارك في مناسبات عديدة أمام ريال مدريد الاسباني بقميص عدة أندية ونجح في هز شباك النادي الملكي وهو لاعباً في صففو مارسيليا الفرنسي بمنافسات دوري أبطال أوروبا نسخة 2003-2004.

محمد زيدان كان على موعد مع اّخر أهداف نجوم الكرة المصرية في شباك ريال مدريد، إذ أحرز في مباراة ودية جمعت الريال بهامبورج الألماني في عام 2008 بدولة الامارات.