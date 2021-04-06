شكرا لقرائتكم خبر عن راكيتيتش : أصدقائى فى «برشلونة» طالبونى بالفوز على «أتلتيكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف إيفان راكيتيتش، لاعب إشبيلية، بأن بعض أصدقائه من برشلونة طلبوا منه الفوز على أتلتيكو مدريد، وهو ما تحقق بعد فوز الفريق الأندلسى بهدف دون رد، فى منافسات الجولة 29 من الليجا.

وأشعل إشبيلية المنافسة على لقب الليجا، بعد إسقاط أتلتيكو، بعدما وصل الفارق بين المتصدر والوصيف (ريال مدريد) لـ 3 نقاط فقط، وحال فوز البارسا، سيتقلص الفارق إلى نقطة وحيدة.

وقال راكيتيتش فى تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو «كتب لى بعض الأصدقاء فى برشلونة، وقالوا لى (أنت تعرف ما عليك القيام به)».

وأضاف: «لكن هنا كل واحد يقاتل من أجل شىء خاص به، نريد التأهل لدورى أبطال أوروبا». وتابع: «لقد تحدثت مع لويس سواريز، وتبادلنا القمصان بعد المباراة، عندما تخسر، لا يكون لديك أى أصدقاء، لا أحد يحب الهزيمة».

وأتم: «لقد لعبنا مباراة رائعة ويجب أن نكون سعداء، الفوز كان مستحقًا عن جدارة».