شكرا لقرائتكم خبر عن بيبى: كريستيانو رونالدو الأفضل فى التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى بيبى، المدافع المخضرم لبورتو البرتغالى، أن مواطنه كريستيانو رونالدو، نجم وهداف يوفنتوس، أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

وقال بيبى، في تصريحات نقلها موقع «توتو ميركاتو» الإيطالى: «أنا معجب كثيرًا بكريستيانو، وهذا معروف بالفعل منذ أيام ريال مدريد، فهو بالنسبة لى أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم» .

وأضاف نجم الميرينجى السابق: «لقد تمكن رونالدو من فعل ما لم يفعله أحد، لقد فاز (بالألقاب) في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، وتوج مع البرتغال.. نحن 10 ملايين شخص، إنه قائدنا والكثير من الناس معه.. هناك من ينتقده دون أن يعرف ما يعنيه». وتابع: «خلال تواجدنا في ريال مدريد، تعرضت لضربة قوية في الرأس، وجاءنى كريستيانو في المستشفى، لأنه رأى أن الوضع خطير» .

جدير بالذكر أن بيبى شارك رفقة بورتو في إقصاء يوفنتوس ورونالدو، من دور الستة عشر لدورى أبطال أوروبا، هذا الموسم.