تيرزيتش غير مستاء من تحركات هالاند ورايولا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

لفت المدرب إيدين تيرزيتش إلى أنه لا يزال غير منزعج من الضجة المحيطة باللاعب إرلينغ ​هالاند​، مع حرص مدرب بوروسيا ​دورتموند​ المؤقت على الإشارة إلى أنه "لا يستطيع إيقاف" المهاجم النرويجي ووكيله مينو رايولا من الشروع في جولة انتقالات في أوروبا.



وقال تيرزيتش: "ليس له تأثير علي لأنني لا أستطيع منع مينو رايولا ووالد هالاند من السفر. الأمر متروك لهما، إنهما راشدان ويمكنهما اختيار ما يريدان القيام به. يمكنني فقط أن يكون لي تأثير على إرلينغ ونحن سعداء لوجوده في فريقنا".

وأضاف: "لقد عاد معنا منذ الخميس الماضي، عندما عاد من المنتخب النرويجي. كان شعورنا منذ البداية أنه كان سعيدًا جدًا برؤيتنا ونحن سعداء جدًا بوجوده. صفاته معروفة جيدًا في جميع أنحاء العالم ونحن فخورون وسعداء لأنه جزء من فريقنا".