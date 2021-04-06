- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيرلو يكشف عن موقفه من لقاء آنييلي واليغري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021
كشف أندريا بيرلو مدرب فريق يوفنتوس الايطالي، عن مفاجأة بشأن أنباء إقالته من تدريب السيدة العجوز.
وزعمت العديد من التقارير أن بيرلو سيقال، في حال خسارة اليوفي امام نابولي، وسيتولى ماسيمليانو اليغري المهمة الفنية مرة أخرى.
وقال بيرلو، في المؤتمر الصحفي لمباراة نابولي:" ما هو موقفك من لقاء أنييلي رئيس اليوفي مع اليغري؟ أنا بلا موقف، لقد أبلغني الرئيس بنفسه حول هذا اللقاء".
وأضاف:" الصداقة تبقى كما هي بصرف النظر عن كرة القدم، كما لو ذهبت لتناول العشاء مع باولو مالديني، في اليوم التالي سيقال إنه يريدني مدربًا لميلان".
واختتم:" انها امور طبيعية".