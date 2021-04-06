بيرلو يكشف عن موقفه من لقاء آنييلي واليغري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

كشف أندريا ​بيرلو​ مدرب فريق يوفنتوس الايطالي، عن مفاجأة بشأن أنباء إقالته من تدريب السيدة العجوز.



وزعمت العديد من التقارير أن بيرلو سيقال، في حال خسارة اليوفي امام نابولي، وسيتولى ماسيمليانو ​اليغري​ المهمة الفنية مرة أخرى.

وقال بيرلو، في المؤتمر الصحفي لمباراة نابولي:" ما هو موقفك من لقاء أنييلي رئيس اليوفي مع اليغري؟ أنا بلا موقف، لقد أبلغني الرئيس بنفسه حول هذا اللقاء".

وأضاف:" الصداقة تبقى كما هي بصرف النظر عن كرة القدم، كما لو ذهبت لتناول العشاء مع باولو مالديني، في اليوم التالي سيقال إنه يريدني مدربًا لميلان".

واختتم:" انها امور طبيعية".