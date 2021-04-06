مدرب بورتو: لدينا فريق جاهز رغم ان المواجهة صعبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

تحدث المدير الفني لفريق ​بورتو​ البرتغالي، ​سيرجيو كونسيساو​ عن مواجهة فريقه القادمة ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة ​دوري ابطال اوروبا​ امام فريق ​تشيلسي​ الانكليزي.



وقال كونسيساو:" نحن ندرك أننا سنواجه مهمة صعبة للغاية، لكن لدينا فريق جاهز، نحن نادٍ تاريخي وتمكنا من المنافسة دائمًا من أجل نادينا، الإيمان هو جزء من هذا النادي، من لا يعتقد أنه لا يمكن الفوز بالمباراة القادمة، لا يمكنه ارتداء هذا القميص."

واضاف كونسيساو:" في الحياة، لا يوجد شيء مستحيل، خاصة في كرة القدم. فريقان سيواجهان بعضهما البعض، لكل منهما قوته الخاصة وفكرته عن اللعبة. في الملعب، يدخل 11 ضد 11 فقط".

وتابع كونسيساو:" كنا نود أن نلعب في ملعبنا، ولكن عندما تكون في منزلك من المنطقي أن تتواجد العائلة بالداخل، وفي هذه اللحظة، العائلة لا تتواجد، وهم المشجعون. وبهذا المعنى، لا يوجد فرق كبير في اللعب في الدراغاو أو إشبيلية."