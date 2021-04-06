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ضربة جديدة لـ بايرن ميونيخ قبل موقعة سان جيرمان

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضربة جديدة لـ بايرن ميونيخ قبل موقعة سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

تلقى فريق ​بايرن ميونيخ​ الالماني ضربة جديدة، اليوم وذلك قبل مواجهة باريس ​سان جيرمان​، في ذهاب ربع نهائي .

ويفتقد البايرن لخدمات مهاجمه وهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في المباراة بسبب الإصابة.

وبحسب إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية، فإن سيرجي ​غنابري​ نجم البايرن قد تغيب عن المران الأخير للبافاري قبل المباراة، وبالتالي قد لا يشارك أمام سان جيرمان.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن سبب غياب غنابري عن المران لا يزال مجهولًا.

وأوضحت أنه كان متوقعًا أن يشارك الدولي الالماني في تشكيلة الفريق بدلاً من ليفا المصاب.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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