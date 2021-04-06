فرنانديز: علينا ألا نهدر المزيد من النقاط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

طالب اللاعب برونو ​فرنانديز​ فريق مانشستر يونايتد بالتوقف عن إهدار العديد من النقاط على أرضه والحصول على لقب بعد أربع سنوات دون نجاح ملموس.



وقال فرنانديز: "نحن بحاجة للفوز بالمزيد من المباريات. لا يمكننا إهدار العديد من النقاط كما نفعل على أرضنا، لكننا احتلنا المركز الثاني، وفي بداية الموسم لم يكن هناك الكثير من الناس الذين قالوا إن يونايتد سيحتل المركز الثاني".

وأضاف: "بعد بضع مباريات وبداية سيئة، لم يقل أحد أن يونايتد يمكن أن يصل إلى قمة الترتيب، لكننا تجاهلنا ما كان يقوله الناس في الخارج. كنا نعلم ما قلناه في الداخل، وكنا على ثقة من أن الأمور ستتحسن، وقد فعلوا ذلك. لا يزال يتعين علينا أن نكون أفضل فريق، لكننا تحسننا".