شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع ريال مدريد يصاب بـ"كورونا" ويغيب عن مباراة ليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - رويترز

قال نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إن مدافعه رفائيل فاران أصيب بفيروس كورونا، ليغيب بذلك عن ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الثلاثاء.

ويخوض ريال مدريد بطل أوروبا 13 مرة مباراة ليفربول بدون مدافعيه الأساسيين، ومن المتوقع أن يغيبا أيضاً عن لقاء الإياب باستاد أنفيلد في 14 أبريل/نيسان مع استمرار ابتعاد القائد سيرجيو راموس بسبب الإصابة.

ومن المنتظر أن يشرك المدرب زين الدين زيدان الإسباني ناتشو فرنانديز بجانب البرازيلي إيدر ميليتاو في قلب الدفاع خلال مباراة ليفربول، وهي إعادة لنهائي دوري الأبطال عام 2018 الذي فاز به ريال مدريد 3-1.