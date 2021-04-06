شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السباحة يقرر إجراء العملية الانتخابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر مجلس إدارة اتحاد السباحة، استكمال العملية الانتخابية لتشكيل مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وذلك بناء على رد الأندية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد والتي وافقت على الاستمرار عقب تأخر رد الاتحاد الدولي للسباحة على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وكان اتحاد السباحة أرسل للأندية الأعضاء من أجل اتخاذ الآراء في استكمال العملية الانتخابية والتي كانت من المفترض أن تقام في أكتوبر من العام الماضي، وذلك عقب تأخر رد الاتحاد الدولي على تعديلات لائحة النظام الأساسي التي أقرتها الجمعية العمومية غير العادية في فبراير الماضي.

وأكد الأمين العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، أن مجلس الإدارة قرر استكمال العملية الانتخابية عقب استلام رد الأندية، حيث وافقت 9 أندية على استكمال الإجراء، بينما طلب نادي دبا انتظار رد الاتحاد الدولي، في حين لم ترسل 5 أندية الرد في الموعد المحدد لاتخاذ القرار، وبناء عليه قرر الاتحاد استئناف العملية الانتخابية بداية من الأسبوع المقبل حيث ستعلن لجنة الانتخابات عن الجدول الزمني لاستكمال الإجراءات.

وأرسلت 9 أندية موافقتها على استكمال العملية الانتخابية وهي مليحة، الحمرية، دبا الحصن، الوصل، عجمان، الجزيرة، الشارقة، الوحدة، العين، بينما طلب ناد واحد فقط وهو دبا انتظار رد الاتحاد الدولي للسباحة، وبناء عليه قرر مجلس الإدارة إرسال ملف الانتخابات إلى اللجنة المختصة لوضع الجدول الزمني للانتخابات.