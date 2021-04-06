شكرا لقرائتكم خبر عن برنارديسكي سادس لاعب في منتخب إيطاليا يصاب بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تورينو - رويترز

قال يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء، إن الجناح فيدريكو برنارديسكي أصبح سادس لاعب في منتخب إيطاليا يصاب بفيروس كورونا منذ التوقف الدولي.

وهناك مخاوف متزايدة حول عدد الحالات في تشكيلة منتخب إيطاليا الذي خاض ثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم في الأسبوعين الماضيين.

وتأتي إصابة برنارديسكي، الذي يخضع للعزل ولم تظهر عليه أي أعراض، بعد حارس كالياري أليسيو كرانيو ومدافع باريس سان جيرمان أليساندرو فلورينتسي اللذين جاءت أيضاً نتيجة فحوصهما إيجابية لفيروس كورونا يوم الاثنين.

كما يغيب ماركو فيراتي زميل فلورينتسي في باريس سان جيرمان ومنتخب إيطاليا عن ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ يوم الأربعاء، بعد تأكد إصابته بكوفيد-19 يوم الجمعة.

وبرنارديسكي هو ثاني لاعب في يوفنتوس يتم عزله بعد إصابة ليوناردو بونوتشي أيضاً بالفيروس، بينما قال نادي تورينو يوم الاثنين إن أحد لاعبيه أصيب بالفيروس أيضاً.

وجاءت نتيجة فحوص أربعة من أفراد الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي إيجابية يوم الأربعاء الماضي، وكإجراء احترازي، استبعد ساسولو لاعبيه الدوليين جيان ماركو فيراري ومانويل لوكاتيلي ودومنيكو بيراردي وفرانشيسكو كابوتو من تشكيلته التي تواجه روما في الدوري الإيطالي يوم السبت القادم.

وسجلت إيطاليا أكثر من 110 آلاف وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ فبراير/شباط من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا، ويموت المئات يومياً طبقاً لأحدث بيانات.