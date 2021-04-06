شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين أسوان وإنبي فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول بين أسوان وإنبي بالتعادل السلبي بين الفريقين ، فى المباراة التي تجمع الفريقين على استاد أسوان الرياضى ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الشوط الأول جاء أقل من المتوسط حيث لم يشهد اي هجمة خطيرة للفريقين، فيما ألغي حكم المباراة هدف للفريق البترولي بداعى التسلل ، كما شهد الشوط الأول تغيير محمود جاد حارس فريق انبي بسبب الإصابة وشارك بدلاً منه الحارس البديل عبد العزيز البلعوطى.

وضم تشكيل انبي

حراسة المرمى: محمود جاد

وفى خط الدفاع كل من : على فوزى وكريم فؤاد وابراهيم يحيى ورامى صبرى.

وفى خط وسط الفريق البترولى كل من كريم طارق و مصطفى كشك وجون أوكويي إيبوكا ومحمد مرسي.

وفى مركز راس الحربة : دينوبيتر جودي

وجاء تشكيل أسوان للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: أحمد صافي، محمود شبانة، محمد جابر ميدو، عمرو الحلواني

خط الوسط: سولومون منساه، هيثم الفيل، عبد العزيز موسى

خط الهجوم: محمد جمال تريكة، أحمد صغيري، محمد أسامة