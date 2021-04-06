شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يصحح أخطاء الأهلى بالفيديو.. وبرنامج علاجى جديد لحمدى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية ومنح تعليمات خاصة للاعبين وتصويب الأخطاء التي حدثت خلال المرحلة الماضية.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس عقب العودة من السودان.

فى الوقت نفسه أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الاهلي، أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق سوف يخضع لفحص طبي اليوم تحت إشراف الطبيب الذي اجرى له الجراحة للتعرف على آخر مستجدات الإصابة ومدى الالتئام في موضع الجراحة، موضحا أنه بناء على نتيجة الفحص الطبي يتحدد بداية تنفيذ اللاعب لمرحلة جديدة في برنامجه العلاجي التأهيلي. وكان الجهاز الطبي للفريق قد أعلن في وقت سابق غياب حمدي فتحي عن المشاركة لفترة تصل إلى شهرين منذ خضوعه لجراحة قبل سفر الفريق إلى السودان.

وحسم الأهلي تأهله إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع المريخ السوداني في الخرطوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الأولى.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وطلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون تقريراً عن الفرق الثلاثة المُرشحة لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وصعد الأهلي لربع نهائي البطولة في المركز الثاني للمجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني المُتصدر بـ13 نقطة.

ويرغب موسيماني في الإستعداد الجيد لهذه المواجهة المرتقبة في ربع نهائي نهائي البطولة الافريقية الذى سيلعب فيه الأهلي مع الترجي أو صن داونز و الوداد المغربي.